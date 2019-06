Preisanstieg für Altholz in der Region

Hüttenfeld.Steigende Kosten für die Verwertung von Altholz führen zu höheren Preisen an den Wertstoffhöfen. Das teilte der Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße (ZAKB) mit.

Ob Dachbalken, Terrassendielen oder Fußböden – täglich entsorgen Bürger und Gewerbetreibende an den Wertstoffhöfen des Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße ihre alten Hölzer. Anschließend wird das Altholz nach Qualitäten sortiert an Unternehmen übergeben, um es zu verwerten – zum Beispiel als Brennstoff für Kraftwerke. Doch die Situation bei den Verwertern spitzt sich nach ZAKB-Angaben seit Wochen zu: Die Lager sind aufgrund des warmen Winters gut gefüllt; durch den Borkenkäferbefall im Dürresommer 2018 sind große Mengen Holz aus den Wäldern auf dem Markt und verdrängen die Kapazitäten für Altholz; viele Biomassekraftwerke in Deutschland sind wegen Wartungsarbeiten außer Betrieb und stehen nicht zur Verfügung. Die Folge: steigende Preise.

„Die Auswirkungen durch die angespannte Situation auf dem Altholzmarkt wirkt sich auch auf den ZAKB aus. Wir erhalten mittlerweile fast wöchentlich Preiserhöhungen von unseren Verwertern, die es nötig machen, auch die Preise für unsere Kunden anzuheben. Ein Ende des Trends ist derzeit leider nicht abzusehen“, erklärt Gerhard Goliasch, Geschäftsführer des ZAKB. „Wir hoffen, dass sich die Lage baldmöglichst entspannt – und so auch die Kosten für die Bürger und Gewerbetreibenden wieder sinken“, so Goliasch weiter.

Als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger sammelt, verwertet und beseitigt der ZAKB seit 2002 alle Abfälle aus privaten Haushalten im Kreis Bergstraße. Durch die Nutzung von Sonne, Biomasse und Deponiegas versorgt der ZAKB jährlich mehrere hundert Haushalte mit Wärme und Strom aus erneuerbaren Energieträgern. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 06.06.2019