Lampertheim.Das 110 Jahre alte Pfarrhaus der katholischen Sankt-Andreas-Gemeinde steht noch immer am selben Fleck, auch äußerlich scheint die Jugendstilvilla unverändert. Doch im Inneren ist der Amtssitz der Pfarrei nach rund zweijähriger Renovierung kaum wieder zu erkennen. In der Römerstraße 73 soll nun vieles anders werden – nicht nur optisch.

„Das Pfarrhaus ist nicht mein Haus“, war Pfarrer Patrick Fleckenstein beim Offenen Nachmittag bemüht zu betonen. „Es ist das Haus der Gemeinde, in dem auch der Pfarrer wohnt“, so der Geistliche weiter. Nach Vorabendmesse und Segnung am Vortag war nun die Bevölkerung eingeladen, das renovierte Gebäude von innen unter die Lupe zu nehmen. Dabei entdeckten die Besucher eine ganz neue, aufgeschlossene Atmosphäre, für die Pfarrer Fleckenstein seit seiner Amtseinführung in Lampertheim stehen möchte.

„Die meisten kannten früher mit dem Pfarrbüro ja nur einen einzigen Raum“, erklärte Rolf Borkenhagen, der als Beauftragter des Verwaltungsrates Planung und Renovierung betreute. Das solle sich nun grundlegend ändern. Das Haus stehe der Gemeinde offen und solle ein Ort der Begegnung werden, so Borkenhagen. Die zahlreichen Besucher durften deshalb nicht nur alle Büroräume im Erdgeschoss inspizieren, sondern auch die neue Wohnung des Pfarrers im ersten Obergeschoss besichtigen.