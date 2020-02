Prinzessin im Kofferraum

Hüttenfeld.Während sich die großen Rosenmontagsumzüge in den Rheinmetropolen in Bewegung setzten, starteten auch die Kinder der Kindertagesstätte der evangelischen Kirchengemeinde Hüttenfeld und der Grundschulbetreuung der Seehofschule ihren Umzug durch den Stadtteil. Mit von der Partie waren auch die Betreuungseinrichtungen „Hüttenhobbits“ und „Punkt und Pünkchen“. Faschingsprinzessin Julia I. war mit ihrem Hofstaat samt Sitzungspräsident Markus Gutschalk angereist und so ging es lärmend und „Helau!“ rufend bei leichtem Regen durch die Gassen. Die Prinzessin führte den Umzug bei aufgeklapptem Kofferraumdeckel an. Die Freiwillige Feuerwehr Hüttenfeld eskortierte den Umzug. ron (Bild: ron)

© Südhessen Morgen, Dienstag, 25.02.2020