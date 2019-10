Lampertheim.Bei der energetischen Gebäudesanierung sollen Photovoltaik- und Solarthermieanlagen künftig auf allen Gebäuden gefördert werden, nicht nur auf älteren. Für eine Anpassung der Förderrichtlinien hat sich der Stadtentwicklungs-, Energie- und Bauausschuss ausgesprochen. FDP-Fraktionsmitglied Helmut Hummel votierte dafür, keine Pellet-Heizungen mehr zu fördern. Er bezog sich dabei auf Grünen-Fraktionsmitglied Gregor Simon. Dieser hatte eingeräumt, die einst von den Grünen befürworteten Pellet-Heizungen stünden wegen der Feinstaub-Belastung in der Kritik. CDU-Fraktionsmitglied Franz Korb sah in der Energiewende prinzipielle Probleme. Sie zeigten, dass man bei Diskussionen über geeignete Maßnahmen „die Kirche im Dorf lassen“ müsse. Seine Skepsis gegenüber einer effektiven Energiepolitik machte Korb deutlich, indem er sinnierte: „Vielleicht brauchen wir weniger Menschen.“

Der Christdemokrat rechnete der Verwaltung vor, dass die geplante energetische Sanierung des Hauses am Römer sich erst in 185 Jahren amortisiere – und das bei Investitionskosten in Höhe von 700 000 Euro, von denen die Stadt ein Zehntel zu tragen habe. „Das will mir nicht ins Hirn“, sagte Korb. urs

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 17.10.2019