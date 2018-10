Probeangeln soll junge Leute locken

Die erfolgreichen Angler und die Verantwortlichen vom ASV 1920. © av

Lampertheim.Die Ehrungen erfolgreicher und langjähriger Mitglieder standen bei der Jahreshauptversammlung des Angelsportvereins 1920 im Vereinsheim am Badeweiher im Mittelpunkt. Zuvor ließ allerdings der Vorsitzende Matthias Seidenspinner das vergangene Jahr Revue passieren. Thema waren unter anderem die Investitionen und Anschaffungen der vergangenen Saison. Weil der Druckkessel der Sauerstoffanlage nur noch bis Ende des Jahres TÜV hatte, habe hier Handlungsbedarf bestanden. Ein neuer Druckkessel wurde bestellt, die Kosten komplett von der Stadt Lampertheim übernommen. „Das ist ein großer Erfolg für unseren Verein“, betonte Seidenspinner, der sich dankbar zeigte. Abermals hilfreich zeigte sich die Stadt Ende Juli, als ein Sauerstoffnotstand im See den Anglern zu schaffen machte. Schnell habe sie dem Verein ein Aggregat und Sauerstofffässer zu Verfügung gestellt. „Somit konnte ein Fischsterben verhindert werden“, so Seidenspinner. Die einzige vereinseigene Investition sei in der vergangenen Saison ein Akku-Laubbläser gewesen.

Ein besonderes Augenmerk legte der Jahresbericht auf die Jugendarbeit im Verein. So sei die Internetseite neu gestaltet worden und kurz vor der Fertigstellung. „Im Hinblick auf die Jugend ist das ein wichtiger Punkt“, erklärte Seidenspinner. Zudem habe es unter Aufsicht von Heinz Keil ein Probeangeln für Jugendliche gegeben, nach dem einige Nachwuchs-Angler in den Verein eingetreten seien. „Die Idee ist gut, ich finde das hervorragend“, lobte der Vorsitzende den Einsatz Keils. Der volle Einsatz der Mitglieder sei beim Sommergrillfest gefragt gewesen. „Das war ein voller Erfolg. Hier brauchen wir in Zukunft jede helfende Hand“, so Seidenspinner.

Helfende Hände braucht der Verein auch bei den Vorbereitungen für die 100-Jahr-Feier, die 2020 stattfinden soll. In verschiedenen Projektgruppen haben sich die Angler bereits zusammen gefunden und mit der Planung begonnen. Nach dem Bericht des Rechners Helmut Wegerle folgte der Bericht des Gewässerwartes Bernd Tiefel, der die gute Wasserqualität im Badeweiher lobte: „Unser See zählt von den Wasserwerten her zu einem der zwei besten Seen in Hessen.“

Heinz Keil ist Fischerkönig

„Jetzt kommen wir zum spannenden Teil“, erklärte er, bevor er die Ehrungen vornahm. Insgesamt vier Termine gab es in der letzten Saison, bei denen die Angler ihr Können unter Beweis stellen konnten. Als Vereinsmeister ging Gerhard Zehnbauer hervor. Es folgten Heinz Keil und Wilfried Seelinger, die punktgleich waren. Den Pokal für den schwersten Fisch erhielt ebenfalls Gerhard Zehnbauer, der eine Brasse mit dem Gewicht von 2850 Gramm an Land zog. Den Erinnerungspokal für den Fischerkönig 2017 erhielt wiederum Wilfried Seelinger. Als neuer Fischerkönig darf sich nun Heinz Keil betiteln, der beim Königsfischen einen Karpfen von 720 Gramm fing. Erster Prinz wurde mit einem Karpfen von 320 Gramm Jürgen Böh. Einen Aal von 280 Gramm fing Bernd Tiefel, der somit zweiter Prinz ist.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 01.11.2018