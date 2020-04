Probleme bei Jugendlichen

Lampertheim.Verstärkt kontrolliert die Stadtverwaltung derzeit, ob sich die Bevölkerung an das weiterhin geltende Kontaktverbot hält – trotz der Lockerungen, die in dieser Woche für den Einzelhandel in Kraft getreten sind. „Der überwiegende Teil der Leute hält sich an die Kontaktsperre“, zieht Christian Pfeiffer, Pressesprecher der Stadtverwaltung, eine erste Bilanz. Zwar sei festzustellen, dass zunehmend mehr Menschen in der Innenstadt unterwegs sind, doch die meisten tatsächlich nur zu zweit und mit ausreichend Abstand. „Das scheint noch zu funktionieren“, lobt Pfeiffer das Verhalten. Ob so die Ansteckungsrate aber weiter moderat gehalten werden kann, werde sich aber erst in den nächsten zehn Tagen zeigen. Wenn dann die Zahl der Infektionen wieder steige, könnte das wieder zu Einschränkungen führen.

Seit die Kontaktsperre gilt, hat die Stadt laut Pfeiffer 64 Bußgeldanzeigen an den Kreis übermittelt, die 100 Personen betrafen. Dabei habe es sich meist um Fälle gehandelt, bei denen sich Menschen in kleineren Gruppen von drei, vier Personen im öffentlichen Raum aufgehalten hätten. Zu beobachten sei, dass vor allem Jugendliche Probleme haben, sich an das Kontaktverbot zu halten, so Pfeiffer. In größeren Gruppen treffen sich junge Leute offenbar abends an der Feierabendhalle. Hier sei der Zaun eingedrückt und es gebe entsprechende Hinweise. „Hier werden wir verstärkt kontrollieren“, so der Pressesprecher. swa

