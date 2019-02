„Probleme? Redet mit uns!“

LAMPERTHEIM.Drei Tage lang haben 70 Hauptschüler der Biedensandschule Ende Januar die Jugendhilfeeinrichtungen der Kooperation Lampertheim kennengelernt (wir berichteten). Nun tauschten sie ihre Erlebnisse bei den verschiedenen Gruppen miteinander aus und dachten über die Projektwoche nach.

Die wichtigste Erkenntnis schickte Manfred Scholz, Leiter der Lampertheimer Jugendförderung, bei der Nachbesprechung in der Biedensandschule gleich vorneweg: „Mit uns kann man ganz normal sprechen, wir machen euch auch keine Vorwürfe. Egal, was das Problem ist. Ihr kennt uns jetzt, also habt keine Angst und redet mit uns, wenn ihr Probleme habt.“

Gemeinsam mit Vertretern der acht anderen Jugendhilfeeinrichtungen hatte sich Scholz gut drei Wochen nach dem Start der 32. Projektwoche nochmals mit den Acht- und Neuntklässlern getroffen. In ihren Klassenverbänden berichteten die Schüler von ihren Erfahrungen aus der dreitägigen Projektwoche und stellten sich gegenseitig die Einrichtungen mit Plakatvorträgen vor. Das Angebot der „Kooperation Lampertheim“ (koop) reicht von Drogen- oder Partnerberatung über Straffälligenhilfe bis hin zu freizeitpädagogischen Maßnahmen und deckt damit eine große Spannbreite jugendlicher Problemfelder ab.

Mulmiges Gefühl bei Gericht

In den drei Tagen war jeder Schüler aber nur einer Organisation zugeordnet und erarbeitete mit deren Mitarbeitern eigene Standpunkte zu einem speziellen Themenfeld. Das Wichtigste sei ohnehin, da waren sich Organisatoren und Lehrer einig, nicht die einzelnen Einrichtungen im Detail zu kennen, sondern einen Erstkontakt zur koop zu haben. „Ihr müsst nicht alles wissen, sondern nur, an wen man sich wenden kann“, unterstrich die kommissarische Schulleiterin Sibylle Hermanns.

Durch den persönlichen Kontakt zu den Mitarbeitern seien Schwellenängste und Vorurteile gegenüber den Hilfeeinrichtungen abgebaut worden. Wem trotz alledem ein Gang dorthin noch peinlich sei, der solle einfach einen Freund mitnehmen, empfahl Klassenlehrer Steffen Unverzagt.

„An wen von uns ihr euch wendet, ist eigentlich egal“, meinte auch Jürgen Polom von der Jugendgerichtshilfe. „Hauptsache, ihr kommt und redet mit uns.“ Am letzten Tag der Projektwoche war er mit seiner Gruppe bei einer Gerichtsverhandlung. Für die Schüler entstand ein mulmiges Gefühl, wie Neuntklässler Justin bestätigte. „Ich möchte da auf keinen Fall mal sitzen“, berichtete er seinen Mitschülern sichtlich beeindruckt. ksm

