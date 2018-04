Problemlos Bus und Bahn fahren

Anzeige

Lampertheim.Zuerst treffen sich die Senioren zur Theorie im Sitzungssaal des Alten Rathauses. Später geht es zur Praxis auf den Europaplatz. Mobilitätstraining für Senioren und mobilitätseingeschränkte Personen steht auf dem Programm. Mit dem Ziel, dass auch Menschen im Alter oder mit Einschränkungen in Eigenregie unterwegs sein können.

Bernd Isenhardt, Geschäftsführer Verkehr und Tourismus Lampertheim (VTL), erklärte: „Das ist der erste Treff, zwei weitere folgen am 14. und 18. Mai.“ Bei der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel hätten manche Menschen hin und wieder Schwierigkeiten. So sei schon eine Fahrkarte ein erklärungsbedürftiges Produkt. Wer am Mobilitätstraining teilgenommen habe, stelle in der Regel fest, dass alles einfacher gehe als gedacht.

Barrierefreie Haltestelle

Vor dem Alten Rathaus machte Isenhardt auf eine barrierefreie Haltestelle aufmerksam. Diese besitzt eine Absenkung, ein sogenanntes Kasseler Busboard. Die Fahrgäste könnten sicher und ohne fremde Hilfe in den Bus ein- und aussteigen. Weitere Ausbauten sollen folgen. Auch machte Isenhardt auf einen kleinen Schalter unter dem Drücker an der Ampel aufmerksam, den er betätigte und ein Tackern ertönte aus der Ampelarmatur. „Der Sehbehinderte oder Blinde wird durch das Geräusch geführt“, so Isenhardt.