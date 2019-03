Prösterchen auf die Fastnacht

Lampertheim.Auch die reifere Generation lässt es zu Fasching krachen – sie feierte in der Seniorenbegegnungsstätte Alte Schule. Die Senioren hatten sich närrisch herausgeputzt und gute Laune mitgebracht. Bald war die fastnachtlich geschmückte Cafeteria bis auf den letzten Platz besetzt. Schon Wochen zuvor hatten die Blauen Engel begonnen, ihren Fastnachtsbeitrag nach einer Idee von Monika Krings einzustudieren. Nun fieberten sie der Aufführung entgegen.

Gerade so, wie einst Gene Kelly im Film-Musical, falteten sie die Regenschirme zusammen und tanzten nach dem alten Schlager „Singin’ In The Rain“. Die Zuschauer waren begeistert. Sie honorierten die Darbietung mit Bravo-Rufen und verlangten nach einer Zugabe. Zwischen den Programmpunkten brachte der Alleinunterhalter Horst Herrmann das Narrenvolk in Schwung.

Schunkel- und Tanzrunden

So lud der singende Keyboarder aus Worms mit seinen Stimmungsliedern zu Schunkel- und Tanzrunden ein. Mit einem dreifachen Helau begann der stellvertretende Seniorenbeiratsvorsitzende Heinz-Dieter Schäfer seine Moderation. „Herzlich willkommen in der verrückten Schule“, witzelte Schäfer und empfahl den Feiernden: „Lasst euch nicht bremsen, singt und lacht, heute werden wir anständig einen draufmachen.“

Und schon stand Friedel Keller in der Bütt. Sie entpuppte sich als Heilmasseurin, die mit Musikbegleitung und Rütteltechnik arbeitet. Obendrein war zu erfahren, dass sie noch viele weitere, recht fragliche Therapie-Methoden anwendet. Mit dem Fazit: „Eine Massage ist wie ein neues Leben.“ Die Tür tat sich auf und die rassige „Spanierin“ Melitta Härtl tanzte herein. Im prächtigen Kleid legte sie einen feurigen Flamenco in der Begegnungsstätte hin.

Für den andalusischen Tanz hatte sie reichlich Kondition mitgebracht. Ihre Vorführung beeindruckte die Zuschauenden sehr, sie schickten der „Spanierin“ Jubelrufe entgegen und klatschten die Flamenco-Rhythmen mit. „Da kriegt man ja gleich Urlaubsgefühle“, stellte Schäfer lächelnd fest.

Alleinunterhalter Herrmann startete erfolgreich die nächste Runde seines Mitmachprogramms: Beim volkstümlichen Schlager „Sierra Madre“ nahmen die Feiernden die Papierservietten zum Winken in die Hände, und das Stimmungslied „In München steht ein Hofbräuhaus“ trällerten die Senioren mit. „Sie ist eine eifrige Besucherin“, stellte der Moderator die nächste Akteurin vor: gemeint war Dagmar Hackenberg. Sie erfreute die Narren mit dem Lied „Ein Prösterchen auf die Fastnacht.“

Inzwischen hatte sich die Minigarde des 1. Carneval-Clubs Rot-Weiß 1956 Lampertheim angekündigt. Die Mädchen präsentierten einen Hip Hop und versprühten pure Lebensfreude. „Ich bin immer froh, wenn der Nachwuchs bei uns im Haus ist, auch wenn die Mädchen hier wenig Platz zum Tanzen haben“, erklärte Heinz-Dieter Schäfer vom Seniorenbeirat.

„Das Alter kommt auf seine Weise“, begann Herbert Tiefel seinen Vortrag und berichtete über die Merkfähigkeit in den reiferen Jahren: „Vom dritten Stock steig’ ich herunter, geh’ auf die Straße frisch und munter. Da plötzlich frag’ ich mich verdrossen, hab’ ich auch wirklich abgeschlossen?“ Über sich und die beiden Akteure Friedel Keller und Melitta Härtl sagte Tiefel: „Wir gehören der Senioren-Amateurtheatergruppe ’Die Herbstzeitlosen’ an.“

