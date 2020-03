Programm für Senioren

Hofheim.Generell am letzten Mittwoch eines Monats findet sich der Seniorenkreis der evangelischen Kirchengemeinde bei Kaffee, Kuchen und Unterhaltung um 15 Uhr im Gemeindehaus ein. Weiter geht es im Jahresprogramm am 25. März, wenn sich alles um die Passionszeit dreht. Ein Quiz- und Spielenachmittag ist am 29. April angesetzt. Pfarrer Holger Mett zeigt am 27. Mai einen Film über die Baugeschichte des Wormser Doms. Auf der Wiese hinter der Friedenskirche wird am 24. Juni ein ökumenischer Grillnachmittag angeboten. Nach der Sommerpause wird das Jahresprogramm am 30. September wieder aufgegriffen. „Mit der Reife wird man jünger“ widmen sich die Senioren einem Buch von Hermann Hesse mit Erzählungen und Gedichten. Kochkäse und Äppelwoi gibt es am 28. Oktober. Der Landfrauenverein gestaltet das Treffen am 25. November. Charlotte Laible-Bär kommt mit einem Vortrag zum Thema Lebkuchen im Odenwald ins Gemeindehaus, bevor die Adventsfeier am 9. Dezember das Jahresprogramm des Seniorenkreises abrundet. fh

