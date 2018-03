Anzeige

Lampertheim.Am Freitag, 2. März, sind Kinder wieder zu Erlebnisgottesdienst und Jungschar in die Martin-Luthergemeinde eingeladen. Ab 14 Uhr geht es in der Kirche quicklebendig zu, wenn Kinder ab einem Jahr in Begleitung Erwachsener die Kirche erkunden. Das Thema ist Gottes Schöpfung. Die Kinder aus der Kindertagesstätte Falterweg freuen sich, davon zu erzählen, was sie in den vergangenen Wochen entdeckt haben.

Um 16.30 Uhr geht es mit der Jungschar im Jugendraum des Martin-Luther-Hauses weiter. Für Kinder ab sechs Jahren steht hier „Team-Hirn-Dart-Bibel-Akrobatik“ auf dem Programm. Was sich dahinter verbirgt, wird dabei verraten. red