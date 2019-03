Programmstart mit Heringsessen

Hofheim.Die Frauenhilfe der evangelischen Kirchengemeinde Hofheim trifft sich immer mittwochs um 15 Uhr im Gemeindehaus. Das nächste Mal am heutigen Aschermittwoch, 6. März, mit einem Heringsessen. Zwei Wochen später dreht sich beim Treffen am 20. März bei Liedern, Spielen und einem Quiz alles um das Thema Frühling. Am 10. April wird eine Andacht mit Abendmahl gefeiert.

Die Gestaltung der Zusammenkunft am 8. Mai obliegt dem Gemeindepädagogen Thilo Götz. Am 5. Juni wird ein Kurzausflug zu Eis-Oberfeld nach Lampertheim unternommen. Beim Erzählkaffee am 19. Juni geht es um Urlaubserinnerungen und Erlebnisse. Nach der Sommerpause geht es am 14. August mit einem Grillnachmittag weiter. „Fit bleiben“ heißt das Motto der Gymnastik mit Helga Kreider am 11. September. Das Treffen am 9. Oktober hat das Erntedankfest zum Inhalt, Herbst- und Winterbasteln steht am 23. Oktober auf dem Jahresplan. Eine Andacht mit Abendmahl wird am 13. November gefeiert. Die Adventsfeier beendet das Jahresprogramm am 4. Dezember. fh

