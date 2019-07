Promillefahrt im Rollstuhl – Festnahme

Lampertheim.Zivile Verkehrsfahnder haben am Samstagnachmittag in der Neuschlossstraße einen 52 Jahre alten Mann angehalten, der dort mit einem elektrischen Krankenfahrstuhl unterwegs war. Rasch bemerkten die Ordnungshüter, dass der Mann deutlich unter Alkoholeinwirkung stand. In einem Transportkorb hatte er neben einer angetrunkenen Bierdose noch weitere Dosen deponiert. Ein Atemalkoholtest zeigte anschließend 2,49 Promille an.

Der 52-Jährige wurde vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Laut Polizeibericht war er wohl fälschlicherweise davon ausgegangen, dass er den Krankenfahrstuhl auch unter Alkoholeinfluss fahren darf. Benötigt habe er das Gefährt aus gesundheitlichen Gründen gar nicht: Trotz seines Alkoholpegels sei er gut zu Fuß gewesen. pol

