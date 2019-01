Lampertheim.„Prosd Najooa, Bretzl wie e Schaia-Dooa, Kuche wie e Owwe-Bladd, dou wää ma all minônna sadd“, so klingt der Neujahrsgruß in der Lampertheimer Mundart. Denn Weihnachten und Silvester sind längst vorbei und das letzte Kalenderblatt des Jahres 2018 ist abgerissen. Jetzt ist es an der Zeit, das neue Jahr mit Leben zu erfüllen.

Hierzu laden die Freunde der Lampertheimer Mundart „Lômbadder Babbler“ am Dienstag, 22. Januar, 19 Uhr, im Alten Rathaus, ein. Zu hören gibt es dann traditionelle Gedichte, lustige Anekdoten und besinnliche Geschichten zu und um Silvester und Neujahr – alle erzählt in der Lampertheimer Mundart.

Selbstverständlich dürfen Teilnehmer auch eigene Beiträge zum Thema Silvester oder neues Jahr mitbringen und vortragen, allerdings nur im „Lômbadder“ Dialekt. Unterstützung und Rücksprache sind im Vorfeld möglich. Eine Anmeldung ist erwünscht: Entweder per E-Mail unter Kalle-Horstfeld@web.de oder auch telefonisch unter der Nummer 06206/5 71 26. red

