Prosit auf die neue Dekade

Jahresstart

TV Bürstadt richtet Gauturntag aus

Traditionell startet der Turngau Bergstraße mit dem Gauturntag ins neue Jahr. Alle Vereine sind zur Teilnahme am Gauturntag am Donnerstag, 30. Januar, eingeladen. Der gastgebende Verein ist der TV Bürstadt, der um 19.30 Uhr, in ...