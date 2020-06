Prozession fällt wegen Corona aus

Lampertheim.Er ist einer der höchsten Feiertage der katholischen Christen und gleichzeitig der Tag, an dem die Gemeindemitglieder ihren Glauben sichtbar nach außen tragen können: der Fronleichnamstag. Der Umwandlung von Brot und Wein in den Leib Christi wird traditionell mit Prozessionen und Gottesdiensten und an mit Blumen kunstvoll geschmückten Altären gedacht. Die Oblate wird in der Monstranz unter einem Baldachin durch die Straßen getragen. Wegen der Corona-Pandemie heißt es in diesem Jahr: Fronleichnam feiern ja, aber mit erheblichen Einschränkungen, wie Pfarrer Christian Rauch im Gespräch mit unserer Redaktion erläuterte.

Auch in Lampertheim gehörte das Fronleichnamsfest zu den Höhepunkten der Glaubensdemonstration. Jahr für Jahr bewegte sich die Prozession von der Kirche St. Andreas zur Kirche Mariä Verkündigung oder in entgegengesetzter Richtung. Diese Prozession, als das Herzstück der Feier, fällt in diesem Jahr aus. Stattdessen ist hinter der Kirche Mariä Verkündigung, an der Kreuzigungsskulptur, ein Gottesdienst vorgesehen. „Den Ort haben wir bewusst gewählt“, erklärte der Pfarrer, „um den Bewohnern des Altenheims die Möglichkeit zu geben, zumindest zuzusehen.“

Es werde einen separaten Zugang und einen separaten Ausgang für den Gottesdienst geben, so Rauch weiter. Die Teilnehmerzahl werde auf circa 100 begrenzt, um den erforderlichen Mindestabstand zwischen den Gläubigen zu gewährleisten. Wer an der Veranstaltung teilnehmen möchte, sollte sich möglichst umgehend im Pfarrbüro anmelden, da die Nachfrage bereits recht hoch sei.

Ein Mund-Nasen-Schutz sei für die Besucher vorgeschrieben, könne aber während des Gottesdienstes abgesetzt werden. Die Desinfektion der Hände gehöre ebenfalls zu den vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen.

„Ich werde während des Gottesdienstes die Monstranz durch jede Bankreihe tragen, um wenigstens sinnbildlich das Fest des Leibes Christi zu verdeutlichen“, kündigte Pfarrer Rauch an, der nun hofft, dass der Himmel insofern mit im Bunde ist, dass es am Donnerstag nicht regnet.

Musikalisch wird der Gottesdienst von einigen Mitgliedern der Katholischen Kirchenmusik begleitet, wobei auch das immer zum Abschluss gespielte traditionelle Lied „Großer Gott, wir loben Dich“ zum Vortrag kommt. Mitsingen ist in diesem Jahr jedoch nicht erlaubt. Die Glocken der Kirche Mariä Verkündigung werden den Fronleichnamsgottesdienst klangvoll begleiten, um auch nach außen zu demonstrieren, dass die katholischen Christen auch und gerade in einer Zeit der Einschränkungen zu ihrem Glauben stehen. sto

