Lampertheim.„Werde, der du bist!“ Dieser Satz des griechischen Dichters Pindar, auf den sich der Philosoph Friedrich Nietzsche in seinen Werken wiederholt berufen hat, beschreibe das Ziel allen therapeutischen Handelns wie keine andere Aussage, sagte Thomas Rechlin, Ärztlicher Direktor der Vitos-Klinik Heppenheim am Donnerstag anlässlich der offiziellen Eröffnung der psychiatrischen Tagesklinik und der Institutsambulanz in Lampertheim. Schließlich sei es Wunsch und Ziel aller Mitarbeiter und Verantwortlichen des Vitos-Konzerns, den Patienten zu helfen, ihre psychische Erkrankung in den Griff zu bekommen und ihr Leben selbstständig und selbstbestimmt führen zu können – eben der zu sein, der man ist.

Zunehmende Akzeptanz

„Wir behandeln keine Krankheiten, sondern kranke Menschen“, machte Rechlin die besondere Stellung der Psychiatrie innerhalb der Medizin deutlich. Der drittgrößte Fachbereich befasse sich damit, psychische Störungen zu erkennen und zu behandeln. Dies sei lange Zeit nicht unumstritten gewesen, und eine Reform der Psychiatrie sei auch heute noch nicht abgeschlossen, so Rechlin. Doch das Interesse an der Psyche und ihren Erkrankungen sowie die Akzeptanz in der Gesellschaft steige, und mit neuen Medikamenten seien andere Behandlungsformen möglich. Psychiatrische Behandlung sei nicht länger an ein Krankenbett gebunden. Deswegen sei es gut und richtig, Patienten eine ambulante Behandlung anzubieten.

Dass das Konzept, Patienten mit einem strukturierten Programm in der Tagesklinik behandeln zu können, ohne sie stationär aufnehmen zu müssen, sich weiter verbreite, sei „großartig“, lobte Susanne Selbert, Direktorin des Landeswohlfahrtsverbands Hessen und Aufsichtsratsvorsitzende der Vitos GmbH. Die psychischen Belastungen seien in den vergangenen Jahren überproportional gestiegen, und immer mehr Menschen bräuchten Hilfe und Unterstützung, das zeigten wissenschaftliche Untersuchungen, so Selbert. Es sei schön, dass Frauen und Männer am Ende ihres Behandlungstages in der Klinik zu ihren Familien und Freunden nach Hause gehen können und nicht für eine stationäre Behandlung für längere Zeit aus ihrem Umfeld heraus müssen. „Es ist gut, dass die Klinik hier in ein gesellschaftliches Umfeld eingebettet ist“, lobte sie den zentralen Standort in der Emilienstraße.