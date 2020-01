Puppentheater fasziniert Kinder

Lampertheim.„Von Morgen an darf das Hahnvieh nur noch eine Minute am Morgen und eine Minute am Abend krähen. Sonst kommt es in den Suppentopf“, lautet die Drohung des sonst so charmanten Katers Findus. Über 130 große und kleine Zuschauer verfolgen beim Gastspiel des Augsburger Figurentheaters in der Zehntscheue eine Inszenierung von „Pettersson und Findus“. Dank liebevoll gefertigter Puppen und origineller Interpretation ist die Aufführung nahe am Original von Kinderbuchautor Sven Nordqvist.

Zum ersten Mal gastiert das Theater der Familie Maatz in Lampertheim. Drei Puppenspieler hauchen dabei hinter der Bühne den Figuren Leben ein. Ergänzt wird die Darstellung mit den passenden Stimmen der Spieler sowie mit Licht- und Toneffekten. Vor allem aber gefällt den Jungen und Mädchen, dass sie in die Geschichte integriert werden. Schon zu Beginn motiviert „die lustigste Puppe im ganzen Theater“, Lilli Lustig, die Kinder: „Habt Freude, lacht und macht mit“, sagt sie und fordert die Mädchen und Jungen auf, ganz laut zu „klatschen, dass die Wände wackeln“.

Nervende Kräherei

Schließlich beginnt die bekannte Geschichte, in der Petterssons Nachbar Gustavsson seinen Hahn in den Suppentopf stecken will. Doch Pettersson tut das Tier leid und er nimmt es als Geschenk für seine Hühner mit auf seinen Hof. Währenddessen erscheint Findus und heckt mit den Kindern im Zuschauerraum den Plan aus, die Hühner zu veräppeln.

Hierfür kommt Willi Wurm ins Spiel, der als Köder herhalten muss. Henne Paula will ihn ständig fressen, der Wurm aber ist schneller und macht immer lustige Geräusche, wenn er entwischt, was die Kinder zum Lachen bringt.

Schließlich erscheint der Hahn, kräht stimmgewaltig und bekommt so den Namen Caruso. Die ständige Kräherei geht Findus aber bald auf die Nerven. Zusammen mit dem Lampertheimer Nachwuchs macht auch der Kater Krach, wird aber dafür ermahnt.

„Der Hahn darf krähen, aber ich darf keinen Krach machen“, motzt er. Findus ist eifersüchtig. Völlig verärgert lügt der Kater und erzählt dem Hahn, dass er hässlich sei und – laut Pettersson – nur noch zwei Mal am Tag krähen dürfe, sonst komme er in den Suppentopf.

Hahn Caruso hält sich aus Angst daran. Und eines Morgens bleibt sein Kikeriki sogar ganz aus. Der Hahn hat es nicht mehr ausgehalten, so wenig zu krähen, und ist verschwunden.

Suche bleibt vergeblich

Findus bekommt ein schlechtes Gewissen und die Hühner jammern, weil ihr schöner Hahn nicht mehr da ist. Die Suche nach Caruso bleibt vergeblich. Findus gibt seine Lüge zu und die Kinder lernen, dass Lügen andere verletzen kann.

Still bleibt es aber nicht für immer auf Petterssons Hof, denn Caruso hat für eine Überraschung gesorgt: für reichlich schnatternden Nachwuchs. Auf den darf Findus nun aufpassen.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 21.01.2020