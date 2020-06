„Pusten in der Wanne“

Lampertheim.Enttäuscht über die Aussagen des Regierungspräsidiums im „Südhessen Morgen“ (Ausgabe vom 26. Juni) zum Zustand des Heegwassers äußern sich der Sprecher der Initiative „Rettet das Naturschutzgebiet Lampertheimer Altrhein“, Rudolf F. Klippel, sowie Anke Diehlmann vom Vorstand des Lampertheimer Naturschutzbundes (Nabu). Beide halten die angekündigten Maßnahmen für eine Belüftung des Heegwassers nicht für ausreichend, um etwa auch ein weiteres Fischsterben zu verhindern.

Klippel wie Diehlmann sorgen sich obendrein um die Gewässerökologie des gesamten Naturschutzgebietes einschließlich des Welschen Lochs. Der „Südhessen Morgen“ hatte in der Ausgabe vom 27. Juni über die Gefahr einer Austrocknung dieses Gewässers berichtet. „Mit der Austrocknung verliert der Biedensand an sich seinen Status als Naturschutzgebiet“, schreibt Nabu-Vertreterin Diehlmann. Die Besonderheit liege in der Vielzahl unterschiedlicher Biotope auf kleinstem Raum.

Die angekündigte Installation einer Notbelüftung und anschließend einer Zirkulationsanlage erinnert die Naturschützerin an ein „Pusteröhrchen in der Badewanne“. Das „eigentliche Problem“ für den Wassermangel im Heegwasser liege in der fehlenden Schließe an der Brücke („Bau“). Diehlmann verweist auch auf einen interfraktionellen Antrag des Stadtparlaments vom Februar dieses Jahres. Darin war der Lampertheimer Magistrat aufgefordert worden, sich für die Wiederherstellung eines naturnahen Wasserhaushalts einzusetzen.

Auch für den Sprecher der Altrhein-Initiative, Rudolf F. Klippel, gehörte die Einrichtung einer Schließe zu den wichtigsten Maßnahmen gegen eine weitere Pegelsenkung im Heegwasser. Er schlägt obendrein eine „Notlösung“ vor, die er in einer Verlegung einer Rohrleitung vom Altrhein zum Neurhein sieht. Hierdurch bekäme der Altrhein stets Frischwasser zugeführt. Verantwortlich hierfür wäre das Regierungspräsidium Karlsruhe. urs

