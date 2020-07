Radfahrer beweisen Ausdauer und Sprintstärke für das Sportabzeichen

Lampertheim.Auf dem Radweg am Ortsausgang von Lampertheim in Richtung Mannheim trafen sich zahlreiche sportbegeisterte Radfahrer zur Abnahme für das Sportabzeichen in der Ausdauerdisziplin über 20 Kilometer und der Sprintstrecke über 200 Meter. Trotz Temperaturen um die 30 Grad wurden die Teilnehmer auf die fast windstille Strecke in Richtung Mannheim-Scharhof geschickt. Die Strecke musste dreimal absolviert werden. Alle Prüflinge erreichten ihre zeitlichen Vorgaben und waren anschließend noch in der Lage, die 200-Meter-Sprintstrecke zu absolvieren. Selbst aus Sandhofen waren Teilnehmer gekommen, um das Sportabzeichen zu erwerben. red (Bild: Gerhard Barth)

© Südhessen Morgen, Freitag, 17.07.2020