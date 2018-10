Radfahrer gestürzt

Hofheim.Vorsorglich wurde ein 76-jähriger Mann aus Biblis ins Krankenhaus gebracht, der gestern Vormittag um kurz nach 11 Uhr in der Backhausstraße in Hofheim Opfer eines Unfalls geworden ist. Der Mann war auf dem Fahrrad in Richtung der dortigen Volksbank-Filiale unterwegs, als ihn nach ersten Erkenntnissen der Polizei eine 77-jährige Hofheimerin mit ihrem Auto überholte und streifte. Der Mann stürzte und verletzte sich am Kopf. Er trug nach Angaben der Polizei keinen Fahrradhelm. Zeugen alarmierten die Polizei sowie den Rettungswagen samt Notarzt. bur

© Südhessen Morgen, Samstag, 13.10.2018