Wichtiger Sichtkontakt

Der unmittelbare Kontakt zum motorisierten Verkehr ist wesentlicher Bestandteil des Konzepts. Früher habe man Radwege weg von der Fahrbahn gelegt. „Heute geht man davon aus, dass der Sichtkontakt zwischen Rad- und Autofahrer wichtig zur Unfallvermeidung ist“, erklärte Uwe Becher. Für Bürgermeister Störmer geht es auch um eine Botschaft. „Autofahrer sind gefordert, aufmerksam zu sein. Aktuell ändert sich Schritt für Schritt fast jede Woche etwas, jeder muss sich daran gewöhnen. Es muss ein Miteinander sein“, so sein Appell.

Warum das so wichtig ist, spürte er auch gleich selbst. Beim Hinaufstrampeln aus der Unterführung hin zum neuen Kreisel löst sich der Schutzstreifen auf, Pedalritter und Autofahrer müssen gemeinsam durch den Kreisverkehr fahren. Da bleibe ein „mulmiges Gefühl“, weil nicht jeder Autofahrer rechts genügend Platz für Zweiräder lässt. Der Übergang soll deshalb, genau wie Einmündungsbereiche, noch rot markiert werden.

Auch am großen Kreisel an der Volksbank stehen Änderungen an. Auf den Fußgängerüberwegen sollen auch Radwege entstehen, sodass es mit dem Velo ohne Abstieg weiter nach Neuschloß oder in die Otto-Hahn Straße gehen kann. Die erhielt, genau wie Martin-Kärcher und Alte Viernheimer Straße, einen neuen Schutzstreifen. Bürstädter, Andreas- und Ernst-Ludwig Straße sollen als „Radfahrachse“ folgen. Tempo-30-Zonen wurden in der Boveriestraße, Wilhelmstraße, Eugen-Schreiber Straße, Hagenstraße und im Sandtorfer Weg eingerichtet oder erweitert. Auch in der Wormser Straße soll das Tempolimit bald 30 betragen.

Größere Projekte stehen mit möglichen Fahrradstraßen in der Biedensand- und Hagenstraße an. In der Bürstädter Straße, wo es eine abknickende Vorfahrtsstraße zur Ringstraße gibt, ist ein provisorischer Kreisel im Gespräch. Dass sich in Lampertheim etwas tut, darüber ist Stefan Gradtke besonders froh. Der Sprecher der neu gegründeten Ortsgruppe des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) hat mit in die Pedale getreten: „Ich bemerke schon positive Auswirkungen und einen Ruck.“ ksm

© Südhessen Morgen, Samstag, 26.05.2018