Radfahrer stößt mit Auto zusammen

Lampertheim.Am Mittwoch kam es gegen 16.40 Uhr an der Einmündung Neuschloßstraße/Ostendstraße zu einem Verkehrsunfall. Nach Polizeiangaben fuhr die Fahrerin eines Autos auf der Ostendstraße in Richtung Neuschloßstraße. Der Fahrer eines E-Bikes fuhr auf dem Radweg auf der Neuschloßstraße stadteinwärts, allerdings auf der falschen Straßenseite. Im Einmündungsbereich kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Fahrradfahrer und dem Auto. Der Radfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. An dem Wagen entstand Sachschaden.

Die Polizei Lampertheim-Viernheim bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 06206/9 44 00 zu melden. pol

