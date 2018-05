Anzeige

Lampertheim.Mit dem Rettungshubschrauber musste gestern ein 54-jähriger Radfahrer ins Krankenhaus gebracht werden, nachdem er sich bei einem Unfall in der Biedensandstraße schwer verletzt hatte. Wie die Polizei gestern Abend mitteilte, war der Mann am späten Nachmittag aus Richtung der Straße Am Weiher in Richtung Wormser Straße unterwegs, als er im Vorbeifahren am Außenspiegel eines geparkten Autos hängenblieb und mit seinem Rad stürzte.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Lampertheim unter Telefon 06206/ 9 44 00 in Verbindung zu setzen. pol