Radrundfahrtund Vortrag

Lampertheim.Unter dem Motto „Lebendig – Vielfältig – Nachhaltig: Unser Hessen in Stadt und Land“ findet am heutigen Donnerstag, 10. September, der 6. Hessische Tag der Nachhaltigkeit statt. Auch Lampertheim beteiligt sich mit einigen Aktionen daran. So lädt der Arbeitskreis „Energie und Nachhaltigkeit“ zu einer Radrundfahrt ein. Los geht es um 15.30 Uhr mit einem Blick hinter die Kulissen der EnergyEffizienz GmbH in der Gaußstraße 29. Weitere Stationen sind das Neubauprojekt der Baugenossenschaft im Wachholderweg in Neuschloß, Energieried und der Europaplatz. Der Abschluss ist gegen 18 Uhr beim Weltladen geplant. Anmeldung bei Marius Schmidt (0176/63 77 24 75 oder mariusschmidt77@gmail.com).

Die Kreislandfrauen besuchen einen Bauernhof mit Milchautomat in Lorsch. Auch Kinder können sich dafür anmelden (Marita Billau, Telefon: 06206/95 07 60). Die Landfrauen Hofheim bieten einen Workshop an. Referentin Carola Stockmann zeigt Alternativen zu Kunststoff und Co. Die Veranstaltung findet von 18 bis 19 Uhr im Hofheimer Bürgerhaus statt. Infos und Anmeldung bei Charlotte Laible-Bär unter E-Mail laible@gemuese-baer.de oder telefonisch an 06245/32 56. red/fh

Info: Alle Aktionen unter www.stadtmarketing-lampertheim.de

