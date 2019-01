Radweg auf Umwegen

Zum Artikel „Lampertheim attraktiv für Ausflügler machen“ am Donnerstag, 24. Januar:

Die Bemühungen, Lampertheim für Ausflügler attraktiver zu machen, sind sehr lobenswert. Der Fahrradweg entlang des Altrheins mit neuer Infotafel dürfte hilfreich sein. Allerdings wird verschwiegen, dass der Fern-Radweg knapp 800 Meter nach der Gaststätte „Fährhaus” in Höhe des Wassersportvereins endet.

Ab hier werden die Fahrradtouristen über die Wormser Straße in die Chemiestraße geführt. Erst am Küblinger Weg wird man wieder auf einen geschützten Dammweg weiter in Richtung Hofheim geleitet. Dieser Umweg, der direkt entlang des Industriegebiets führt, steht in starkem Kontrast zum malerischen Altrhein-Weg.

So müssen die Radler die viel befahrene Straße mit starkem Verkehr ohne eigenen Fahrradweg benutzen. Dabei kommt es auf der engen Fahrbahn oft zu gefährlichen Situationen. Wie seit Jahren bekannt, ist die Ursache dieser sogenannten Umleitung die Tatsache, dass es der Stadtverwaltung bislang nicht gelingt, den Fahrradweg ab dem Wassersportverein weiter entlang des Altrheins vorbei am Bootshafen zu führen. Woran liegt das? Gibt es Probleme mit den Eigentümern?

Sollte ein durchgängiges Radeln entlang des Altrheins doch noch möglich werden, würde das nicht nur Lampertheim attraktiv für Ausflügler machen, sondern es wäre auch ein nachhaltiger Imagegewinn für die Stadt.

