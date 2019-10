Rätsel über neue Hoheit

Lampertheim.Jedes Jahr aufs Neue geht das Rätselraten um die neue Stadtprinzessin wieder los. Die Faschingskampagne beginnt zwar erst am 11. November, 11.11 Uhr, aber die Fastnachter des 1. Carneval-Clubs Rot-Weiß (CCRW) 1956 Lampertheim spannen die Fans der närrischen Zeit schon jetzt auf die Folter. Sitzungspräsident Markus Gutschalk heizt den Neugierigen besonders ein, indem er das Schattenbild und den Steckbrief der zukünftigen Hoheit verschickte. „Zum Rätseln und als Vorfreude auf die bald beginnende fünfte Jahreszeit“, sagt Gutschalk verschmitzt. Die Stadtprinzessin der Kampagne 2019/2020 wird beim Ball der Prinzessin inthronisiert. Den Ball mit der Eröffnung der Fastnacht feiern die rot-weißen Karnevalisten mit geladenen Gästen am 16. November, 19.11 Uhr, im Foyer der Hans-Pfeiffer-Halle. An dem Abend wird auch die amtierende Stadtprinzessin Janine I. verabschiedet. roi

