Rätselhafte Ausschnitte

2 Fotos ansehen Die Dinge, zu denen diese Details gehören, sind gesucht. © S. Eichler

Lampertheim.Heute geht es im Domkirchen-Rätsel mit den Bildern 11 und 12 von insgesamt 19 Motiven weiter. Es gilt jeweils herauszufinden, zu welchem Teil der Domkirche beziehungsweise zu welchem Gegenstand in der Kirche die Ausschnitte gehören. Der jeweilige Begriff ist dann in das Kreuzworträtsel einzutragen. Das gibt es online auf der Homepage der Lukasgemeinde (lukasgemeinde-lampertheim.de/domraetsel) oder auch als Ausdruck zum Mitnehmen im Vorraum der Domkirche. Es ergibt sich ein Lösungssatz, der bis 26. April an die Lukasgemeinde geschickt werden sollte. Jeder, der miträtselt, wird mit einem Lesezeichen belohnt, auf dem ebenfalls Motive der Domkirche zu sehen sind. swa

© Südhessen Morgen, Montag, 20.04.2020