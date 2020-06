Randale am Bahnhof

Lampertheim.Die Polizei hat am frühen Sonntagmorgen fünf Heranwachsende im Alter zwischen 17 und 21 Jahren vorläufig festgenommen, nachdem sie am Lampertheimer Bahnhof massiv randaliert haben sollen. Wie die Polizei mitteilt, seien zwei Glasscheiben durch Steinwürfe zu Bruch gegangen. Auch die Einsatzkräfte selbst seien mit Steinen beworfen worden. Da sich die jungen Leute zeitweise zwischen den Gleisen aufgehalten haben sollen, hatte die Bundespolizei den Zugverkehr in der Nacht für etwa fünfzehn Minuten zum Schutz der Verdächtigen gestoppt.

Der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Südhessen war gegen 1.20 Uhr eine randalierende Personengruppe am Bahnhof in der Eugen-Schreiber-Straße gemeldet worden. Die beschriebene Gruppe habe beim Eintreffen der Polizeistreifen auf dem Bahnsteig zwischen den Gleisen gestanden, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Personen seien weggerannt, nachdem sie die Beamten bemerkt hatten. Während der Verfolgung hätten sie einzelne Polizisten mit Steinen beworfen. Die Beamten hätten die Jugendlichen schließlich eingeholt und noch in der Nähe des Bahnhofs überwältigt.

Polizei setzt Pfefferspray ein

Bei den Festnahmen sei es zu Gerangel gekommen, heißt es weiter, so dass die Beamten auch Pfefferspray eingesetzt hätten. Der verständigte Rettungsdienst habe bei den Festgenommenen eine medizinische Erstversorgung vorgenommen. Die beteiligten Polizisten blieben ohne größere Blessuren.

Bevor die Heranwachsenden wieder nach Hause gehen durften, wurden sie für weitere polizeiliche Maßnahmen mit auf die Polizeidienststelle genommen. Wegen Sachbeschädigung und tätlichen Angriffs auf Einsatzkräfte ist Anzeige erstattet worden. pol

© Südhessen Morgen, Dienstag, 09.06.2020