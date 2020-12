Rasch entscheiden

Leserbrief zum Artikel „Es geht um viel mehr“ vom 10. Dezember

Natürlich sollen sich Frau Gerber, Herr Reitz und Herr Jakob irgendwann im nächsten Jahr, wenn ihre Risikogruppe dran ist, in Bensheim impfen lassen. Uns Hausärzten geht es um unsere Patienten, die nach Stiko-Kriterien die höchste Priorität haben: alle über 80, Bewohner von Senioren- und Altenpflegeheimen.

Wie sollen die nach Bensheim kommen? Wer soll dort Anamnese erheben und die Einwilligung zur Impfung geben (viele haben einen Betreuer), wer soll die Menschen aussortieren, die nicht geimpft werden dürfen (siehe Impfstopp in Großbritannien bei Allergikern schon am dritten Tag des dortigen Impfbeginnes). Ich kann mir nicht vorstellen, wie alte gebrechliche Menschen, die zurzeit in quarantäneähnlichen Zuständen leben, das machen sollen. Dafür wären wir da, und das beträfe eventuell 1000 Menschen in Lampertheim, die aufgeteilt auf unsere Hausarztpraxen ohne Probleme in einer Woche durchzuimpfen wären; dazu noch das Personal in unseren Praxen und wir selber.

Jeder andere wird den Weg nach Bensheim auf sich nehmen. Und da der Impfstoff ja bald da ist, muss das jetzt rasch entschieden werden, da es sich bei unserem Vorschlag um die Risikogruppe 1 handelt.

