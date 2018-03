Anzeige

LAMPERTHEIM. An der Startlinie liegt Spannung in der Luft, am Start stehen vier echte Rennboliden in DTM-Optik. Ein Gong, das Rennen ist frei gegeben. Vier Fahrer sind gegeneinander auf der Strecke, rasante Überholmanöver und spektakuläre Abflüge inbegriffen - im Format 1:32. Mit Modellautos, sogenannten Slot-Cars, fuhren die Teilnehmer beim 14. „Race and Help“ des Lampertheimer Rotary-Clubs am Samstag um die Wette und füllten damit die Kassen für einen wohltätigen Zweck.

Statt quietschender Reifen und aufheulender Motoren hörte man das leise, stetige Surren der Mini-Boliden und die Anfeuerungsrufe der Zuschauer. Deshalb ging es aber nicht minder spannend zu, die ersten Überschläge ließen nicht lange auf sich warten. Auf einer 40 Meter langen, vierspurigen Rennstrecke traten immer vier Mannschaften gegeneinander an. Jeder Fahrer blieb vier Minuten am Steuer, dann wurde der Joystick wie beim Staffelrennen an den Teamkollegen übergeben. Wer nach 16 Minuten die meisten Runden gedreht hatte, der ging als Sieger von der Strecke. Die drei besten Mannschaften, die dann nach allen Paarungen des Tages im Rundenranking noch immer ganz oben standen, erhielten Pokale.

Das Modellracing war vor allem ein Kampf gegen sich selbst, wer fliegt, verliert wertvolle Zeit. „Langsam ist oft schneller“, lautete deshalb die Losung von der Strecke. Der Versuchung aufs Gas zu drücken widerstand aber nicht jeder, und so hatten die Streckenposten um Schirmherr Bürgermeister Gottfried Störmer und seinen Vorgänger Erich Maier alle Hände voll zu tun.