Ratsuche in Karlsruhe

Lampertheim.Nach einem Besuch am Karlsruher Institute of Technology (KIT) sind die beiden Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Lampertheimer Altrhein (ALA), Otto Edinger und Werner Reuters, mit einem Vorschlag für den weiteren Weg zur Entschlammung des Lampertheimer Altrheins zurückgekehrt. Sie regen an, sich der Expertise des Abteilungsleiters für Wasserbau und Gewässerentwicklung am KIT, Frank Seidel, zu versichern. Außerdem ließen sich Arbeiten eines Karlsruher Ingenieur-Teams für die Gewässervermessung nutzen. Die Ergebnisse aus den Gesprächen zwischen dem Büro und der ALA sollen in den städtischen Ausschüssen vorgestellt werden. Ferner wollen die ALA-Sprecher einen Termin mit dem Leiter der Abteilung Wasserstraßen und Schifffahrt im Bundesverkehrsministerium, Norbert Salomon, vereinbaren. Auch gelte es, den Leiter der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes, Hans-Heinrich Witte, in die weitere Entwicklung am am Altrhein einzubeziehen. urs

