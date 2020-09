Raubüberfall durch Alarm vereitelt

Lampertheim.Der Alarm in einer Tankstelle in der Römerstraße hat am Montagabend, 7. September, einen Raubüberfall vereitelt. Kurz nach 23 Uhr betrat nach Polizeiangaben ein 1,70 bis 1,80 Meter großer Mann den Verkaufsraum und forderte mit einem Messer den Kassierer dazu auf, das Bargeld herauszugeben. Als der 46-Jährige den Alarm auslöste, flüchtete der Täter ohne Beute in Richtung Neuschloßstraße.

Der schlanke Dieb war mit einer dunklen Kapuzenjacke in Flecktarn-Optik und einer schwarzen Camouflage-Hose bekleidet. Der Gesuchte trug ein graues Basecap und hatte während des Überfalls ein schwarzes Tuch vorm Gesicht. Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06252/70 60. pol

