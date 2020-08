Raum soll neu glänzen

Tischtennisspieler der SG Hüttenfeld: Heiko Möller und Patricia Kohl. © ksm

Hüttenfeld.Nach einigen Jahren der intensiven Nutzung will die Tischtennisabteilung der Sportgemeinde Hüttenfeld (SGH) den Materialraum im Bürgerhaus in neuem Glanz erstrahlen lassen. Zum Freiwilligentag am 19. September suchen die Sportler für das Projekt noch mehrere Helfer.

„Vor vier Jahren haben wir die Halle selbst gestrichen, nun ist der Materialraum an der Reihe“, erklärt Tischtennis-Spieler Heiko Möller beim Pressegespräch im Rathaus. Sowohl Wände, Decke als auch der Boden sollen weiß werden. Weil der Raum bei insgesamt elf Mannschaften bis zu sechsmal die Woche genutzt wird, sei es an der Zeit für einen neuen Anstrich. Die Sportler wollen die Möglichkeit aber auch dazu nutzen, den viel gebrauchten Raum anschließend „strukturierter“ wieder einzuräumen und zu ordnen.

Für die Zeit von etwa 14 bis 17 Uhr sucht die Tischtennis-Abteilung der SGH am Freiwilligentag nicht nur helfende Hände beim Abkleben und Malen, sondern genauso Farbmaterial-, Kuchen- oder Getränkespender. ksm

Info: wir-schaffen-was.de oder lampertheim.de

© Südhessen Morgen, Dienstag, 25.08.2020