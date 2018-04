Anzeige

Zwar habe es in diesem Zeitraum einen Zuwachs an Arbeitsplätzen gegeben, diese beschränkten sich aber ausschließlich auf Teilzeit oder geringfügige Beschäftigungen. „Die Vollzeitstellen blieben unverändert, gleichzeitig werden massiv Stellen auf Teilzeit oder 450 Euro-Basis verringert. Das ist das sogenannte Job-Wunder“, stellte er fest. Raupp kritisierte, dass mit 63 Prozent der Frauen heute sogar mehr in Teilzeit arbeiten würden als 2003. Oft könnten sie nach der Kindererziehung nicht wieder in Vollzeit zurückkehren und würden bei gleicher Ausbildung weniger verdienen als männliche Kollegen. „Eine Schande“ nannte das der DGB-Mann.

„Systematischer Missbrauch“

Auch für den Nachwuchs sieht Horst Raupp auf dem Arbeitsmarkt große Ungerechtigkeiten. Oft müssten sich junge Menschen von einem befristeten Vertrag zum anderen hangeln, hätten damit keine Planungssicherheit und kaum Perspektiven. „Die sachgrundlose Befristung muss abgeschafft werden“, forderte er.

Ihr Fett weg bekamen auch Leiharbeitsmodelle: Raupp klagte über „systematischen Missbrauch für Lohndumping“ durch viele Arbeitgeber. Es brauche einen grundlegenden Kurswechsel, war sich Raupp mit den Vertretern der Linkspartei einig.

„Wir leben in einem reichen Land, und trotzdem arbeiten viele in menschenunwürdigen Arbeitsverhältnissen“, konstatierte Raupp. Für Veränderungen brauche es aber „Druck von unten“ und Menschen an der Basis, die sich dafür einsetzen. „Wir müssen viel mehr in den Medien über diese Themen informieren, und zwar ungeschönt“, forderte ein Mitglied.

Der Ortsverband der Linken will künftig Wert auf Öffentlichkeitsarbeit und persönliche Gespräche legen, um mehr Menschen zum Widerstand gegen die aktuellen Arbeitsmarktentwicklungen zu mobilisieren.

© Südhessen Morgen, Samstag, 07.04.2018