Hofheim.Getreu dem Motto „Hofheim erkunden und gewinnen“ bieten das Stadtmarketing Lampertheim in Zusammenarbeit mit Hofheims Ortsvorsteher Alexander Scholl für die Sommerferien ein Gewinnspiel an. Eine dieser Tage an alle Haushalte verteilte Postkarte weist insgesamt 16 Fragen rund um den größten Lampertheimer Stadtteil auf. „Wie nennt man die Rheininsel am Altrhein auf Hofheimer Gemarkung?“, „Unter welcher Bezeichnung ist der Stein, welcher sich auf Bürstädter Gemarkung befindet, in der heutigen Zeit bekannt?“ lauten etwa zwei der zu lösenden Fragen.

Ein Großteil der Antworten ist auf den Infopunkten des im vergangenen Jahr eröffneten Rundwanderweges zu finden, wie Alexander Scholl bestätigt. „Unsere Aktion passt in die Zeit: Raus an die frische Luft, Rad fahren oder spazieren gehen“, wirbt der Ortsvorsteher gleichzeitig dafür, das neue Angebot des Rundwanderweges zu nutzen.

Bis Freitag, 21. August, haben alle Teilnehmer Zeit, die ausgefüllten Karten in der Verwaltungsstelle abzugeben oder das Lösungswort inklusive der Adresse per Email an stadtmarketing@lampertheim.de zu schicken. fh

