Raus aus dem Dilemma

In Sachen Stromnetz sind Kommunalpolitik und Verwaltung bisher getrennt voneinander marschiert. Die Politiker hätten sich von der Verwaltung gewünscht, dass diese dem Vorhaben von Amprion, auf Lampertheimer Gemarkung eine Höchstspannungsleitung zu errichten, mit Einwänden, zumindest aber mit einer kritischen Haltung begegnen würde. Das Bauamt hingegen erkennt in der aktuellen Phase der Planungen noch keinen Rechtsgrund; erst wenn das Planfeststellungsverfahren einsetze, lasse sich überhaupt beurteilen, worum es sich bei dem Vorhaben des Energieunternehmens handele: um eine Erweiterung einer bestehenden Leitung – oder tatsächlich um einen Neubau.

Neubau oder Bestand

Ein Neubau hätte sich an die Vorgabe im Landesentwicklungsplan zu halten, wonach sich die Wohnbebauung in einem Mindestabstand von 400 Metern zu einer Stromtrasse befinden muss. In diesem Fall müsste Amprion auch die bestehende Wohnbebauung berücksichtigen, müsste also auf eine weiter östlich gelegene Alternativtrasse ausweichen. Deshalb vermuten Lampertheims Kommunalpolitiker, dass Amprion die Bewertung „Neubau“ umgehen will, um sich auf eine Bestandsregelung berufen zu können. Dies wiederum würde die Stadt in eine Zwickmühle bringen, die im „Gleisdreieck“ ein Neubaugebiet entwickeln will, das in Teilen den 400-Meter-Abstand unterschreiten würde. Dies ließe sich per Abweichungsverfahren vom Flächennutzungsplan realisieren, meinen die Kommunalpolitiker. Doch würden die künftigen Bewohner damit unkalkulierbaren Gesundheitsrisiken ausgesetzt. Ganz zu schweigen von den Menschen, die jetzt schon im geringen Abstand zur bestehenden Stromleitung leben.

Sollte es tatsächlich zu einem solchen Szenario kommen, wäre das „Gleisdreieck“ als Neubaugebiet politisch nicht mehr zu verantworten. Da Verwaltung wie Politik aber ein veritables Inter-esse daran haben, auf diesem Gelände auf quantitativ hohem Niveau auch bezahlbaren Wohnraum zu schaffen und da Lampertheim ohnehin schon unter begrenzten Entwicklungsmöglichkeiten leidet, ergibt sich aus heutiger Sicht eigentlich bloß eine Marschrichtung: die Forderung nach einer Erdverkabelung. Denn nur auf diese Weise ließe sich der Faktor Gesundheitsgefährdung verlässlich ausschließen.

Appell an Bürger

Allerdings müssten Verwaltung und Politik dann in die gleiche Richtung marschieren. Auch könnte es nicht schaden, wenn sich betroffene Bürger allmählich für das Thema zu interessieren begönnen. An anderen Orten haben Bürgerinitiativen ihre Inter-essen wirksam vertreten. Dass sich auch die Lampertheimer zu solchen Aktionen aufschwingen können, hat die umstrittene Planung einer ICE-Neubautrasse gezeigt. Diese droht den Bürgern in anderer Form; doch sie hätte – neben den Belastungen für Mensch und Natur – den gleichen Effekt wie eine Stromtrasse: Sie setzte den Ausdehnungsoptionen Lampertheims eine empfindliche Grenze.

