Raus aus den Schulden

Der Entwurf des Haushaltsplans für das Jahr 2019 folgt den Vorgaben des Landes, das die Kommunen Schritt für Schritt aus den roten Zahlen holen will – und ihnen damit einige finanzielle Gegenleistungen abverlangt. Bei einem Überschuss von mehr als 300 000 Euro kann Lampertheim diese Vorgaben einhalten. Die Stadt verzichtet dabei auch auf Steuererhöhungen.

Galt einst die „schwarze Null“ als Leitstern für die Finanzdezernenten dieses Landes, so müssen sich die hessischen Städte und Gemeinden nun an einer Vorgabe des Finanzministeriums halten, die da lautet: Die kommunalen Haushalte müssen mit einem Überschuss abschließen. Diese Regel ist Bestandteil des Entschuldungsprogramms des Landes, das sich nicht nur als Hätscheleinheit für die finanziell überstrapazierten Kommunen versteht, sondern diesen durchaus auch eigene Beiträge abverlangt.

Von den 3,3 Millionen Euro, die Lampertheim für den Haushaltsplanentwurf 2019 als Plus ausweist – der Etat wurde gestern Abend in die Stadtverordnetenversammlung eingebracht –, fließen denn auch drei Millionen Euro in die Kredittilgung. Bleiben 300 000 Euro übrig, die als Liquiditätspuffer verwendet werden können. Dann nämlich, wenn – etwa mit Blick auf eine zuvor nicht prognostizierte konjunkturelle Schwächung mit sinkenden Steuereinnahmen als Folge – auf Rücklagen zurückgegriffen werden muss. Für das noch laufende Jahr plant der Lampertheimer Finanzdezernent Jens Klingler einen Überschuss in Höhe von 400 000 Euro ein. Demnach würde 2018 etwas besser abschließen als das noch bevorstehende Jahr 2019.

Doch die Haushaltsplanung ist eine Gleichung mit vielen Unbekannten, die vor allem in der Steuerschätzung stecken. So kann das Pendel einmal zugunsten, aber auch einmal zulasten der Kommune ausschwingen. Die Anzeichen deuten darauf hin, dass es die konjunkturelle Entwicklung nicht mehr gar so gut mit den Städten und Gemeinden meint. Noch aber gibt die Haushaltsplanung der Lampertheimer Stadtkämmerei keinen Anlass zu Besorgnis.

Schuldenstand

Gegenüber einem um mehr als zwei Millionen Euro vergrößerten Haushaltsvolumen fällt der im Vergleich mit 2018 stark reduzierte Schuldenstand ins Gewicht. Die Differenz zwischen 56,5 und 42,1 Millionen Euro ist Ergebnis des Entschuldungsprogramms „Hessenkasse“, das der Finanzminister den Kommunen verordnet hat. Demnach weist der Lampertheimer Haushaltsplan-Entwurf keine Kassenkredite mehr aus. Dafür müssen jährlich 800 000 Euro zur Tilgung ausgewiesen werden.

Steuereinnahmen

Die Steuereinnahmen sind im Entwurf des Haushalts für das kommende Jahr mit 45,8 Millionen Euro als leicht erhöht ausgewiesen. Das liegt vor allem am um knapp zwei Millionen Euro gestiegenen Anteil an der Einkommensteuer, bei rückläufigen Gewerbesteuereinnahmen um minus 800 000 Euro.

Umlageverpflichtungen

Bei den leicht steigenden Umlageverpflichtungen, die Lampertheim gegenüber Heppenheim zu leisten hat, fallen 16,6 Millionen Euro für die Kreis- und 9,9 Millionen Euro für die Schulumlage ins Gewicht. An Gewerbesteuerumlagen hat die Stadt leicht vermindert 2,7 Millionen Euro zu schultern.

Personalkosten

Unterdessen steigen sie weiter: die Personalkosten der Verwaltung. Besonders die Kinderbetreuung in den städtischen Einrichtungen gelten als personalintensiv; zusätzlich wurden in der Verwaltung, etwa im Bereich des Stadtmarketings, neue Stellen geschaffen – macht ein Plus bei den Personalausgaben in Höhe von knapp 800 000 Euro. Etatmäßig belastend wirken sich auch die Versorgungsaufwendungen in Höhe von 2,6 Millionen Euro aus.

Sach- und Dienstleistungen.

Bei den Sach- und Dienstleistungen wird im Ergebnis-Haushalt mit ähnlichen Aufwendungen gerechnet wie in diesem Jahr: 12,3 Millionen Euro werden für infrastrukturelle Sanierungsarbeiten benötigt, etwa im Straßenbau oder der Kanalunterhaltung.

Investitionen

Bei den Investitionen sind für das Jahr 2019 insgesamt 10,3 Millionen Euro an Aus- und 7,2 Millionen Euro an Einzahlungen (Zuschüsse oder Darlehen) vorgesehen. Das macht ein Minus im Finanzaushalt in Höhe von drei Millionen Euro. Dickste Brocken sind hier die geplante Regenwasserbehandlung im Industriegebiet Nord (2,3 Millionen Euro), der Erwerb von Grundstücken im Zusammenhang mit dem Stadtumbau (700 000 Euro) oder knapp eine Million Euro für den Bedarf der Feuerwehr. Daneben sind Mittel für den S-Bahn-Ausbau sowie für Stadtumbaumaßnahmen (jeweils 180 000 Euro) bereitzustellen. 170 000 Euro sind für die Förderung der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum vorgesehen.

Gebühren

Die Gebühren steigen leicht um 200 000 Euro; so gehen durch die Beitrags-Freistellung des Landes zwar die Kinderbetreuungs-Gebühren um knapp 400 000 Euro zurück; dafür sind bei der Schmutz- und Niederschlagswassergebühr 400 000 Euro mehr anzusetzen. Leichte Steigerungen werden auch bei den Grabnutzungsgebühren ausgewiesen.

Kredittilgung

Die Kredittilgungsquote beträgt für 2019 drei Millionen Euro. Sie steigt damit leicht um 200 000 Euro.

Nettoneuverschuldung

Bedingt durch die Kredittilgung vermindert sich die Netto-Neuverschuldung auf 2,4 Millionen Euro, die für städtische Investitionen benötigt werden. Das heißt, die Stadt darf nicht mehr für Investitionen ausgeben, als sie an Krediten tilgen kann. Gleichwohl lässt das Land den Kommunen hierbei durchaus Spielräume, die sie nutzen können, um den im vergangengen Jahrzehnt gebildeten Investitionsstau zu beheben.

Zinsleistung

Die Zinsleistungen sind im Ergebnis-Haushalt mit knapp einer Million Euro ausgewiesen. Hierbei kommen dem Kämmerer das nach wie vor niedrige Zinsniveau und die durch die Hessenkasse abgelösten Kreditzinsen zugute.

Überschuss

Das alles ergibt summa summarum einen Überschuss von 342 000 Euro.

© Südhessen Morgen, Samstag, 27.10.2018