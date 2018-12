Raus aus den Schulden

Lampertheim.Die Stadt Lampertheim hat über ein Entschuldungsprogramm des Landes Hessen seit dieser Woche knapp 14 Millionen Euro weniger an Verbindlichkeiten. Insgesamt sind rund 4,9 Milliarden Euro Kassenkredite von 179 Kommunen auf die Hessenkasse übergegangen. Diese habe damit „Hessens Kommunen aus dem Dispo geholt“, sagte Hessens Finanzminister Thomas Schäfer dazu in Wiesbaden. Für Lampertheim beträgt die Entschuldungssumme 13,9 Millionen Euro.

„Auch die Bergstraße ist eine der Gewinnerinnen der Hessenkasse“, betonte Schäfer, „der Kreis, Birkenau, Grasellenbach, Hirschhorn, Lampertheim, Lautertal, Lindenfels und Mörlenbach werden um zusammen über 204 Millionen Euro entschuldet. Das sind gewaltige Summen, die teils über Jahrzehnte angehäuft wurden. Nun drücken wir in einer gemeinsamen Anstrengung zusammen mit den Kommunen die Reset-Taste und ermöglichen ihnen den Neustart. Natürlich müssen die Kommunen einen Eigenbeitrag leisten, um die Kassenkredite, die das Land mit der Hessenkasse übernommen hat, abzuzahlen. Das Land nimmt aber ebenfalls eigenes Geld in die Hand, um diese kommunalen Schulden zu tilgen“, erklärte der Finanzminister. Zudem seien die Kommunen das Risiko steigender Zinsen und damit steigender Kosten los.

800 000 Euro Eigenanteil jährlich

Im Lampertheimer Haushalt ist zum Thema Hessenkasse nachzulesen, dass die Stadt Lampertheim beginnend ab dem Haushaltsjahr 2019 einen jährlichen Eigenanteil in Höhe von rund 800 000 Euro über die Teilnahmedauer von 8,6 Jahren zu entrichten hat, der direkt mit Zahlungen des Landes an die Stadt verrechnet wird. Dies entspricht 25 Euro pro Einwohner und Jahr.

Auch künftig werde es in den hessischen Kommunen noch Kassenkredite geben, so Schäfer weiter. „Aber nicht im zuletzt leider üblichen Ausmaß. Kassenkredite sind als Dispo des Girokontos der Kommunen dazu da, um kurzfristig für Liquidität zu sorgen. Selbst die sprichwörtliche sparsame schwäbische Hausfrau überzieht manchmal ihr Konto. Allerdings haben wir festgelegt, dass das Konto der Kommunen in Zukunft immer bis zum 31. Dezember ausgeglichen sein muss.“

Die höchsten Schulden werden von der Stadt Offenbach (564 Millionen Euro), dem Landkreis Offenbach (522 Millionen Euro) und dem Rheingau-Taunus-Kreis (329 Millionen Euro) übernommen. red/lex

