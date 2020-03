Raus geht‘s in den Wald

Lampertheim.Der Naturschutzbund (Nabu) Lampertheim bietet am Samstag, 14. März, von 14 bis 16 Uhr eine naturpädagogische Entdeckungstour für Kinder im Lampertheimer Wald an. Dabei geht es darum, die Frühlingsboten im Wald zu entdecken und mit spielerischen Bewegungen die Sinne zu wecken. Die Kinder können Pflanzen und Tiere, die sich noch gut getarnt im alten Laub verstecken, entdecken. Wie leben diese kleinen Tiere, wie bewegen sie sich? Es erwartet sie ein „spannender naturbezogener Mittag mit vielen Erlebnissen und Geschichten“, so der Veranstalter.

Geleitet wird die Entdeckungstour von Naturpädagogin Birgitta Gräber-Bickel. Eingeladen sind alle Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren. Warme, wetterfeste Kleidung ist Voraussetzung für die Teilnahme. Treffpunkt ist am Heide-Parkplatz Heide 32 (ehemaliges Kegelzentrum). Bei Dauerregen entfällt die Veranstaltung. red

