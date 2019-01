Raus mit dem Baum

Lampertheim.Die Jugendfeuerwehren haben gestern damit begonnen, die ausgedienten Weihnachtsbäume einzusammeln. Los ging es am Donnerstagabend in Neuschloß. In den Lampertheimer Wohngebieten östlich der Bahnlinie war die Feuerwehrjugend gestern ab 14 Uhr unterwegs. Am heutigen Samstag fahren die Nachwuchs-Brandschützer ab 9 Uhr das restliche Kernstadt-Gebiet ab.

In Hüttenfeld beginnt die Sammlung heute um 9.30 Uhr. Ab 17 Uhr gibt es dann ein großes Lagerfeuer auf dem Parkplatz des Bürgerhauses, zu dem die Bevölkerung herzlich eingeladen ist. In Hofheim, Wehrzollhaus und Rosengarten werden die Bäume ebenfalls heute ab 9 Uhr abgeholt. Die Bäume sollten gut sichtbar und vollständig abgeschmückt am Straßenrand liegen. Die Aktion erfolgt kostenlos, doch die Jugendlichen freuen sich über Spenden. Diese kommen der Nachwuchsarbeit der Feuerwehren zugute. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 12.01.2019