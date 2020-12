Rauschende Feste gefeiert

Lampertheim.Manchmal könnten unscheinbare Kellerfenster Geschichten aus goldenen Zeiten erzählen. So wie diese hier: 1463 litt der Mainzer Erzbischof Diether von Isenburg unter akuter Geldknappheit. Um seine Finanzen aufzubessern, verpfändete er ganze Gebiete und Orte an die Kurpfalz, bekannt als die „Bergsträßer Pfandschaft“. Darunter befand sich auch das Waldgebiet östlich von Lampertheim, die Wildbahn. Wahrscheinlich 1465 ließ Graf Friedrich I. „Der Siegreiche“ von der Kurpfalz ein Jagd-schloß errichten, das anfangs, nach seinem Erbauer, „Friedrichsburg“ hieß. Bald setzte sich der Name „Neuschloß“ durch. Friedrich I. und seine Nachfolger hielten sich gerne hier auf. Es müssen rauschende Feste und Tagungen gewesen sein. Fürsten und Erzbischöfe und der Kaiser Maximilian II. waren Gäste.

Von der einstigen Pracht ist nur noch der Beamtenbau geblieben. Knapp 100 Jahre, nachdem das Schloss 1621 im Dreißigjährigen Krieg zerstört worden war, wurden die Mauern von der Bevölkerung abgetragen. Viele Bruchstücke davon fanden ihren Weg als Baumaterial. Einigen dieser „Zeitzeugen“ kann man die adlige Herkunft noch ansehen. So bei einem Stein mit einem Bandornament an einem Kellerfenster in der Römerstraße. Ja

