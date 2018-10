Lampertheim.Es war eine rauschende italienische Nacht. Als die AC Azzurri Lampertheim am vergangenen Samstag zu ihrem 40. Geburtstag in die Hans-Pfeiffer-Halle einlud, wurde gefeiert bis spät in die Nacht hinein. Eine kleine Ausstellung, Worte der Erinnerung, Ehrungen, Party und Tanz – der Abend war sehr gelungen. Und zudem verköstigte der Verein noch seine Gäste mit einem reichhaltigen Büffet.

Seit 1998 führt Angelo Accascio mit kurzer Unterbrechung die AS Azzurri Lampertheim. In seiner Begrüßungsrede ließ es sich der Präsident nicht nehmen, auf die beschwerlichen Anfänge des Vereins hinzuweisen. Auch heute ist die Anzahl der Aktiven überschaubar, und so führt heute ein Kernteam von fünf Sportkameraden den 1978 gegründeten Verein. Diese aber würden, wie Accascio versicherte, aufs Engste zusammenhalten. „Wenn ich ein Vorstandsmitglied einmal etwas auftrage, gibt es nie ein Widerwort“, lobte er seine Mitstreiter.

Bereicherung für die Stadt

In einer Laudatio empfand es Lampertheims Bürgermeister Gottfried Störmer als Bereicherung, einen italienischen Fußballverein in der Stadt zu haben. Er lobt den Beitrag, den die Associazione Sportiva schon seit Jahren für die Integration leiste. „Beim Kicken auf dem Platz gibt es keine sprachlichen und kulturellen Unterschiede“, so Störmer. Die Azzurri seien außerdem nicht nur für ihren Fußball bekannt, sondern auch für ihre Pizza, die sie der Lampertheimer Bevölkerung insbesondere an Kerwe kredenzen.

Auch Kreisfußballwart Reiner Held (Bürstadt) ging noch einmal auf die Anfänge des Vereins ein, der zunächst auf dem Sportplatz im Lampertheimer Rosengarten Domizil bezog und auch zunächst dafür sorgte, dass es Schiedsrichtern nie langweilig wurde. „Damals wart ihr nicht immer die Bravsten“, blickte er auf die beschwerliche Zeit in den 1980er und 1990er Jahre zurück. Held skizzierte aber auch die tolle Aufwärtsentwicklung bis hin zum Jahr 2013, als der Verein für immerhin zwei Jahre in der prestigeträchtigen Kreisoberliga spielte. Im Namen des Hessischen Fußballverbandes verlieh er gemeinsam mit seinem Stellvertreter Martin Wecht (Rimbach) zudem einige Ehrungen, die Agatino Santangelo, Nunzio Galvagno, Ehrenkapitän Sabino Carucci und Giuseppe Sanfilippo freudig in Empfang nehmen durften. Außerdem überreichte er einen Qualifizierungsgutschein für die Lehrgänge des Hessischen Fußballverbandes und einen Ball.

Für mächtig viel Stimmung sorgte Alleinunterhalter Serafino Vitrano mit seinen zahlreichen Italo-Hits. Das „Azzurro“ von Adriano Celentano durfte dabei ebenso wenig fehlen wie die italienische Nationalhymne. Als Michael-Jackson-Imitator setzte sich zudem Giuseppe Ruisi gekonnt in Szene und mischte sich unter die tanzenden Gäste. Eine ganz besonders enge Beziehung unterhält die Associazione Sportiva zu den anderen Lampertheimer Fußballvereinen und zudem noch zum FC Italia Bensheim, dem weiteren italienischen Fußballverein im Kreis. Sie alle bedankten sich für die gute Zusammenarbeit mit der AS Azzurri und hoben dabei die Freundschaft und das gelungene Miteinander hervor.

Zahlreiche Mitglieder geehrt

Markus Köcher, der Vorsitzende des VfB Lampertheim nahm zudem die Gelegenheit, den Azzurri-Wimpel auf seine Art zu interpretieren: „Die weiße Fläche mit dem Gründungsdatum 1978 ist umgeben mit den Farben Grün, Blau und Rot, was für die traditionellen Lampertheimer Fußballvereine VfB, Olympia und TV steht.“ Eine Selbstverständlichkeit war es für Angelo Accascio, zahlreiche Mitglieder zu ehren, die dem Verein schon seit vielen Jahren die Treue halten. Einen hob er ganz besonders hervor: Giuseppe Sanfilippo, den jeder nur als „Bippo“ kennt.

Das Gründungsmitglied des Vereins war nach den lobenden Worten auch sichtlich gerührt und erwiderte Accascios Lob an Ort und Stelle. „Ein großes Dankeschön für die Gelegenheit, so viel für unsere Azzurri kämpfen zu können“, hatte Sanfilippo fast Tränen in den Augen. hias

