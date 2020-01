Rechts, links, fallen lassen

Lampertheim.Handarbeit ist total angesagt – und das nicht nur bei älteren Damen. Seit einigen Jahren häkeln und stricken Frauen und Männer aller Generationen wieder, was das Zeug hält. So hat sich nun eine ganze Handarbeitsgruppe zusammengefunden, die sich regelmäßig im Bauernladen Steinmetz trifft.

In gemütlicher Runde widmen sich die Teilnehmerinnen ihrem Hobby. Einige Frauen packen ein Nadelspiel aus, um Strümpfe zu stricken, andere stricken ihren Pullover fertig. Sabine Lang stellt ihren Klöppelsack auf den Tisch und erklärt die faszinierende Handarbeit. „Diese Technik ist beliebt und gar nicht so schwer“, erzählt Lang. Sie nimmt das Garn und die Klöppel zur Hand und legt los.

Für beste Unterhaltung sorgt im Bauernladen Karl-Heinz „Kalle“ Horstfeld von den „Lômbadda Babblern“ mit Anekdoten über Handarbeit und Handwerk. Dafür zeigt ihm Sandra Steinmetz das Häkeln. Und siehe da: Mundart und Handarbeit gehen gut zusammen.

Eine Handarbeitsgruppe ins Leben zu rufen, gehe auf eine Idee ihrer Mutter Gelinde Schweizer zurück, erzählt Sandra Steinmetz. Sie ist eine versierte Strick- und Häkel-Uroma und steht den Anfängern mit Rat und Tat zur Seite. Als ihre Urenkelin Ida auf die Welt kam, habe Schweizer überlegt, was sie für die Kleine alles stricken und häkeln könne: Kleidung, Puppen und Kuscheltiere. Schon war die Idee gereift, eine Runde mit Handarbeitsbegeisterten im Bauernladen anzubieten.

Dass sich Handarbeit wieder so großer Beliebtheit erfreut, wundert die Teilnehmerinnen der Gruppe nicht. Dabei können man sich entspannen und den Alltagsstress hinter sich lassen, sind sich alle einig. „Und so ein Stammtisch passt wunderbar zu den Mundartgeschichten“, findet Sandra Steinmetz. „Wir wollen die Mundart pflegen und erhalten“, sagt Kalle Horstfeld. Die Lampertheimer Heimatsprache sei eben etwas ganz Besonderes.

Auch die Damen hatten dazu etwas beizutragen. Margit Kühn gab ihr selbst verfasstes Gedicht über Handarbeiten zum Besten: „Hol‘ raus die Nadel und leg‘ los. Häkeln und stricken ist famos. Tolle Muster, schöne Farbe, für manche ist es eine Gabe…“ Weil die Runde so gut ankommt, will sich die Gruppe regelmäßig an einem Donnerstagnachmittag im Bauernladen Steinmetz treffen. Wolle, Häkel- und Stricknadeln liegen bereit. roi

