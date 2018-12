Rechtzeitig vorbereiten

Für die Bürger ist es erfreulich, dass die aktuelle Haushaltsplanung von einer Steuer- und Gebührenerhöhung absieht. Stattdessen will die sozialliberale Koalition bei den „strukturellen Kosten“ sparen. Um konkrete Sparpotenziale zu ermitteln, soll ein externes Fachbüro mit einer Begutachtung von Verwaltungsabläufen und Stellenbesetzungen beauftragt werden. Dieser Schritt scheint sinnvoll, zumal die Sparabsichten der Koalition mit der teilweise vollzogenen, teilweise aber noch bevorstehenden Höhergruppierung der Gehälter im Rathaus kollidieren. Kostensteigernd wirken sich nicht zuletzt auch die finanziellen Lasten bei der Kinderbetreuung aus, während die zusätzlichen Personalkosten für den Stadtumbau und das Stadtmarketing auf politischen Beschlüssen beruhen.

Damit haben die Kommunalpolitiker einen Teil der steigenden Personalkosten in der Verwaltung also selbst zu verantworten. Eine Evaluierung der Verwaltungsabläufe ist sicher nicht verkehrt, lenkt aber den Blick weg von weiteren Zusatzaufgaben, die die Koalitionäre der Verwaltung aufbürden. So wollen SPD wie FDP zwei Anträge in die nächste Stadtverordnetenversammlung einbringen, die sich mit Konzepten für die Sanierung von Straßen und Brücken sowie für den Ausbau von Behindertenparkplätzen befassen. Mag die Digitalisierung auch manche Arbeitsläufe vereinfachen – als ein Generalrezept für den Verzicht auf menschliche Arbeitskraft sollte sie gleichwohl nicht verstanden werden.

Die Verwaltung wird sich mithin nicht wie eine Zitrone ausquetschen lassen, um nötige Spielräume für Investitionen zu öffnen. Der Investitionsstau, der sich nicht alleine auf den Bereich der Abwasserbeseitigung bezieht, wird sich nicht alleine mit der Einsparung strukturell verursachter Kosten beheben lassen. Zumal in absehbarer Zeit mit konjunkturell bedingt sinkenden Steuereinnahmen zu rechnen ist. Vielleicht wäre es gut, die Bürger rechtzeitig darauf vorzubereiten.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 12.12.2018