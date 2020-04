Regeln für Trauerfeiern

Lampertheim.Ab 1. Mai werden die geltenden Regeln für Trauerfeierlichkeiten gelockert. Das bedeutet nach Angaben der Lampertheimer Stadtverwaltung, dass bei Trauerfeiern (auch in der Trauerhalle) ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen, ausgenommen zwischen Angehörigen eines Hausstandes, eingehalten werden muss. Zusätzlich dürfen keine Gegenstände zwischen Personen, die nicht einem gemeinsamen Hausstand angehören, entgegengenommen und anschließend weitergereicht werden. Dies kann beispielsweise ein Kugelschreiber zum Unterzeichnen in einem Kondolenzbuch sein. Hier bietet es sich an, einen eigenen Kugelschreiber mitzunehmen.

Um das Risiko einer Infektion zu verringern, empfiehlt die Stadtverwaltung die Anzahl der Trauergemeinde wie bisher auf maximal 20 Personen (einschließlich Pfarrer, Sargträger, Bestatter) zu begrenzen. Darüber hinaus sollte auch bei diesen Anlässen eine Mund-Nase-Bedeckung getragen werden. Die Friedhofsverwaltung der Stadt Lampertheim wird bei der Durchführung von Trauerfeiern und Bestattungen auf die derzeit geltenden Hygienevorschriften achten und diese umsetzen. red

