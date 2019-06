Regenbogen leuchtet über Schulkindern

Lampertheim.Noah nahm jeweils zwei Tiere von jeder Art mit auf seine Arche: darunter Affen, Tiger und Elefanten. Die Figuren der biblischen Geschichte verkörperten jetzt die angehenden Schulkinder der katholischen Kindertagstätte Pater Alfred Delp. Kinder und Erzieherinnen feierten zusammen mit den Eltern, Geschwistern und Großeltern in der St. Andreas-Kirche Abschied von der Kindertagesstätte.

Die Predigt hielt Pater John Peter, für Musik sorgten die Band Resurrection und die Elternband, bestehend aus Karolina Birkstedt, Elisabeth van de Bovenkamp und Thorsten Adler. Unter einem großen Regenbogen aus Papier hindurch, das Lied „Singen unterm Regenbogen“ auf den Lippen, zogen die Kinder mit ihren Erzieherinnen in die Kirche ein. In dem Lied heißt es: „Kinder unterm Regenbogen können vieles machen, spielen, klettern, bauen, toben, lieben es zu lachen…“ Die Mädchen und Jungen im Altarraum sangen es voller Inbrunst. „Die Kinder haben es sehr schön gesungen“, lobte auch Pater Peter.

„Nach langer intensiver Vorbereitung ist der Abend endlich da“, sagte Kita-Leiterin Mechthild Schneider-Schossau zur Begrüßung. Dass sich die Erzieherinnen und Kinder umfassend vorbereitet hatten, war nun zu sehen und zu hören. Die Schulkinder begeisterten mit kräftigem, lebensfrohen Gesang, unterstützt von den Musikern, und einem wunderschönen Spiel auf der gebastelten Arche. Nicole Rathgeber in der Rolle des Moses erzählte, wie Noah und seine Familie die Sintflut überlebten. Sie brachten Tiere und Nahrungsmittel auf die Arche. Paarweise stiegen die Kinder als Tiere auf das Schiff. Sie spielten auch die dunklen Wolken, die den starken Regen brachten. Schlussendlich ging die Flut zurück und Gott versprach, nie mehr solch eine Flut kommen zu lassen. Die Zeichen dafür waren das Aussenden der weißen Taube und der Regenbogen, der die Kinder daran erinnern soll, wie sehr Gott die Kinder liebt. Gemeinsam stimmten alle in das Lied „Weil der Himmel nicht mehr weint, weil die Sonne wieder scheint“ ein. Zwei Mädchen hielten gebastelte Sonnen in die Höhe. Die Schulkinder durften auch das Kyrie mitgestalten. „Wenn wir uns in der Gruppe streiten, dann ist das wie ein Gewitter“, sagte ein Junge. „Und wenn wir uns vertragen, ist es so, als wenn die Sonne wieder scheint“, ergänzte das nächste Vorschulkind. Während der Fürbitten wünschte sich ein Junge: „Lass uns in der Schule neue Freunde finden und die alten nicht vergessen.“

„Lob und Dank gilt den Erzieherinnen und der Band“, betonte Pater Peter. Er wollte wissen, was das Schönste an der Kita gewesen sei. „Das Spielen, Basteln und dass die Erzieherinnen nett waren“, zählten die Kinder auf. Den Vorschulkindern schallte ein starker Beifall für ihre Darbietungen entgegen. Und sie nahmen sich bei den Händen, denn „unter unserm Regenbogen wollen alle leben, miteinander Freunde finden“, so heißt es im Regenbogenlied. Beim Lied Sanna Sannanina sangen auch die Gottesdienstbesucher mit und klatschten im Takt. roi

