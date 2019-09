Regenbogenfisch kommt im Theater

Lampertheim.Die Jugendförderung und cultur communal präsentieren am Sonntag, 29. September, das Theaterstück „Der Regenbogenfisch“ für Kinder, die mindestens vier Jahre alt sind. Gezeigt wird das Stück auf der Bühne des Schwanensaals um 14.30 Uhr. Das Stück handelt von einem ganz besonderen Fisch, dessen Schuppenkleid in allen Regenbogenfarben schillert. Man nennt ihn den Regenbogenfisch.

Die anderen Fische bewundern ihn um sein bunt schillerndes Schuppenkleid, deshalb ist er auch sehr stolz auf seine Schönheit, was im Umgang mit den anderen Fischen allerdings für einige Probleme sorgt. Karten für das Theaterstück kosten 8 Euro für Erwachsene und 5 Euro für Kinder. Diese gibt es im Vorverkauf im Rathaus-Service, Haus am Römer sowie an der Tageskasse. Einlass ist am Sonntag um 14 Uhr. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 27.09.2019