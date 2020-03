Regenbogenwerkstatt voller Ideen

Hofheim.. Zum 38. Mal jährte sich der Geburtstag der Regentropfenwerkstatt der evangelischen Kirchengemeinde. Gefeiert wurde wie üblich gleich doppelt, zunächst im Gottesdienst in der Friedenskirche, dann bei der Jahresversammlung im Gemeindehaus. Neben dem Posaunenchor und Pfarrer Holger Mett gestalteten Mitarbeiter der Regentropfenwerkstatt den Gottesdienst mit. Das Regentropfenlied „Einer, der sein Kleid abgibt“ durfte dabei nicht fehlen.

Im Fürbittengebet wurden die vom Hilfsprojekt der Regentropfenwerkstatt unterstützten Kinder in Argentinien ebenso eingeschlossen wie der verstorbene Christian Eberts und der erkrankte Werkstattleiter Thilo Götz: „Sende deinen Engel, dass er an seiner Seite ist:“

Versammlungsleiter Kal Heinz Jakob ging auf zwei Vorstandssitzungen im Jahresverlauf ein, in denen hauptsächlich organisatorisches geregelt wurde. „Die Kommunikation unter den Mitarbeitern läuft gut“, stellte der Versammlungsleiter heraus. Jakob selbst begann die Berichterstattung aus den einzelnen Gruppen für die siebenköpfige Dienstagsgruppe, die sich insbesondere für die großen Serien zuständig zeigt und immer wieder neue Ideen einbringt. Vom aufgelösten Vogelverein und der Firma Bergner hatten die Regentropfen reichlich Lieferungen an Holz, so dass in diesem Jahr sogar ein überdachtes Holzlager gebaut wird, um Platz in der Werkstatt zu schaffen.

Auf ein Trio ist die Mitwochsseniorengruppe zusammengeschrumpft. Das Zuschneiden, zuarbeiten für andere Gruppen und das Richten des Materials stellte Georg Kreider heraus. „Wir sind kreativ, produktiv und unersetzlich.“ Sigrid Ott von der Frauengruppe-Mittwoch dankte den Lädchenfrauen für die Unterstützung, die erfreulicherweise durch Marion Jakob und Annete Gutbier personellen Zuwachs erfahren wird. Auch dieser Gruppe gehen die Ideen nicht aus.

Zahlreiche Spenden

Mit Malen, Sägen und Zuliefern ist auch die Donnerstagsgruppe beschäftigt, die mehr als 60 Puzzle im letzten Jahr herstellte. Nach wie vor gibt es für Puzzle, Grabkreuze und auf LED umgestellte Kerzen eine enorme Nachfrage, so dass wieder frühzeitig mit der Herstellung der Weihnachtsartikel begonnen wird.

Der von Rechner Carsten Nolting bezifferte Reinerlös beträgt 9628 Euro. Das Hilfsprojekt der Christusträgerschwestern in Argentinien bekommt wie immer 5000 Euro, weitere 500 Euro gehen an die von der katholischen Pfarrei unterstützte Kinderhilfe Midalam, einem Hilfsprojekt für Kinder in der Domenikanischen Republik und erstmals an die „Bella Vista Boarding Scholl“ in Afrika zum Aufbau eines Internats für Mädchen.

3000 Euro fließen in die eigenen Rücklagen, wovon auch der Unterstand für das viele Holz finanziert wird. Pfarrer Holger Mett regte an, weiterhin an der Unterstützung speziell der kirchlichen Projekte festzuhalten, um die Identifikation der Regentropfen zu wahren.

Die Entlastung des Vorstands verlief einstimmig. Für den ausscheidenden Georg Kreider („Ich sage heute, es war mir eine große Freude.“), der mit viel Applaus verabschiedet wurde, rücken Karl Heinz Jakob und Linda Obenauer-Eberts in den Vorstand. Bestätigt wurden Werkstattleiter Thilo Götz, Christine Göttig, Natascha Größmann, Andreas Größmann, Manfred Reinhard, Carsten Nolting und Margit Blumenschein.

Für den 4. Juli kündigte Karl Heinz Jakob ein Grillfest an. Pfarrer Holger Mett informierte die Versammlung von den Überlegungen eines Trauergartens auf dem Gelände des Hauses Billau, dessen Planung dem Kirchenvorstand dargelegt wurde. Mett selbst glaubt nicht an eine Umsetzung. Nach der Versammlung lud die Regentropfenwerkstatt zu Kartoffelsuppe mit Würstchen ein. Die Kartoffelsuppe hatte Linda Obenauer-Eberts gekocht und spendiert. fh

© Südhessen Morgen, Montag, 02.03.2020