Regentropfenwerkstatt wieder spendabel

Hofheim.Zum mittlerweile 37. Mal jährte sich die Geburtstagsfeier der Regentropfenwerkstatt der evangelischen Kirchengemeinde. Den Gottesdienst in der Friedenskirche leitete daher Werkstattleiter Thilo Götz, unterstützt von Carsten Nolting und Christine Göttig bei den Lesungen sowie Manfred Reinhardt, Natascha Crössmann, Margit Blumenschein und Helga Kreider bei den Fürbitten. Den musikalischen Rahmen an der Orgel gestaltete Marcus Herbert.

Thilo Götz leitete auch die anschließende, gut besuchte Jahresmitarbeiterversammlung im Gemeindehaus. Nach dem zum Jahresbeginn vollzogenen Wechsel vom Dekanat Ried ins Dekanat Bergstraße versprach Götz, die aufgebauten Beziehungen speziell zu Leeheim weiterhin pflegen zu wollen, freute sich aber auch über die aufgeschlossene Art von Dekan Arno Kreh, der bereits zu Besuch in der Werkstatt war.

Speziell bei den vielen Vorbestellungen in der Vorweihnachtszeit stießen die Mitarbeiter in der Werkstatt an ihre Belastungsgrenzen. Thilo Götz warb darum, neue Wege zu finden, mit denen jeder leben könne. Viele Jugendgruppen anderer Gemeinden waren in Hofheim zu Gast und schauten sich die Arbeit der „Regentropfen“ an. Götz sprach die Zusammenarbeit mit der Jugendgerichtshilfe an, da mittlerweile auch Jugendliche Sozialstunden in der Werkstatt leisten. Alles in allem bilanzierte der Werkstattleiter ein erfolgreiches und fruchtbares Jahr.

Aus der Tätigkeit der Dienstags- und Mittwochsgruppe berichtete Georg Kreider. Durch die Spezialisierung der Senioren auf bestimmte Objekte und Produkte wird in diesen Gruppen die Basisarbeit geleistet. Kreider erinnerte an den gerade verstorbenen Werner Hildenbrand, der die technische Ausstattung auf Vordermann gehalten hat. „Er hat Spuren in der ganzen Gemeinde hinterlassen“.

Über rekordverdächtige Einnahmen aus dem Lädchenverkauf von 1800 Euro berichtete Sigrid Ott. „Chaos und Kreativität gehen Hand in Hand“, sprach Christine Göttig für die Kindergruppe, hob dabei ein Schulprojekt mit einer Kinderolympiade hervor, die bei den Kindern in Hofheim bestens ankam. Rechner Carsten Nolting bilanzierte einen erwirtschafteten Überschuss von 8134 Euro. Den gesamten Einnahmen aus dem Lädchenverkauf, Verkauf auf den zahlreichen Märkten und eingegangenen Spenden in Höhe von 12 863 Euro standen Ausgaben für Material, Einkaufsteile und Nebenkosten von 4728 Euro entgegen.

Den Vorschlag des Vorstandes zur Aufteilung des Überschusses akzeptierte die Versammlung einstimmig. 5000 Euro kommen dem Hilfsprojekt der Christusträgerschwestern in Argentinien zugute, jeweils 500 Euro der von der katholischen Pfarrei unterstützten Kinderhilfe Midalam und einem Hilfsprojekt für elternlose Flüchtlingskinder in der Dominikanischen Republik. 2000 Euro fließen in die eigene Rücklage, um auf eventuelle Ausfälle oder Neuanschaffungen von Maschinen reagieren zu können.

Vorstand komplett bestätigt

Keine Veränderungen brachten die Vorstandswahlen mit sich, die seitherigen Amtsinhaber Christine Göttig, Margit Blumenschein, Georg Kreider, Carsten Nolting, Natascha Crössmann, Andreas Crössmann und Werkstattleiter Thilo Götz bleiben allesamt im Amt. Pfarrer Holger Mett leitete die Wahl und dankte allen ehrenamtlichen Mitarbeitern für deren Verbundenheit und ihr Engagement.

Vom Besuch in Triefenstein am Main beim Jubiläum der Chrsitusträgerschwestern berichtete Helga Kreider. Der dortige Verkaufsstand in dieser bislang von den „Regentropfen“ noch unerschlossenen Region erzielte einen hohen Erlös. fh

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 20.02.2019